Дети, «застрявшие» в Саратовской области, вернутся домой уже завтра

Ситуация на контроле у администрации Челябинска.

Челябинские дети, ехавшие из Крыма в «ужасных» условиях, после вынужденной остановки в лагере Саратовской области, снова готовятся к дороге. Об этом сообщили в администрации города.

Первоначально планировалось возвращать ребят домой с помощью челябинских перевозчиков. Но южноуральские власти обязали организатора тура найти два автобуса. Транспортные средства едут из Балаково, автобусы уже прошли технический осмотр и получили допуск от местных ГИБДД.

«Дети в ближайшее время начнут движение в Челябинск. Ехать предстоит 16 часов, сейчас организатор решает вопрос с остановками. Мы контролируем это и помогаем. Что касается детей, с ними связывались наши представители, проблем нет. Единственное только, они хотят домой», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сейчас идет погрузка автобусов, после ребят накормят и отправят в дорогу.