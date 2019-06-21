/ Дети Челябинской области смогут получить бесплатные бионические протезы рук

Летом этого года их предоставит компания «Моторика».

Детям из Челябинской области в возрасте от 7 до 16 лет станут доступны бесплатные многофункциональные бионические протезы рук. Российский производитель выпустит 40 образцов для детей из 10 регионов РФ. Изначально в список входили только Белгородская и Новгородская области, Удмуртия и Татарстан, но затем перечень расширили и включили в него Челябинск.

Компания «Моторика» специализируется на производстве современных протезов рук. Проект стал частью программы Развитие-НТИ и получил грант от Фонда содействия инновациям.

Цель проекта — разработать и изготовить опытную партию детского многофункционального бионического протеза кисти и предплечья с управлением от системы считывания электромиограммы. Если ребенок не проходит в программу по возрасту или вы проживаете в другом регионе, мы все равно рекомендуем оставить заявку. Грант от Фонда содействия инновациям — не единственный способ получения протеза бесплатно. Всегда остается возможность получения компенсации от государства. Также «Моторика» сотрудничает с благотворительными организациями, которые помогают получить протезы в сложных ситуациях и гражданам других стран. — сообщили представители компании «Моторика».

Биоэлектрические протезы являются самыми современными. Вес прибора варьируется от 300 до 800 граммов и равен весу утраченной конечности, что важно для восстановления баланса.

Напомним, что в прошлом году компания «Моторика» изготовила киберруку для маленькой челябинки Алисы. Девочка сама выбрала цвета протеза. Благодаря киберруке Алиса смогла держать предметы: в таких протезах движется лучезапястный сустав, обеспечивающий хват, и пальцы.