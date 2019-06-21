Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.39 -0.59 71.55 -0.09
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Дети Челябинской области смогут получить бесплатные бионические протезы рук

Дети Челябинской области смогут получить бесплатные бионические протезы рук

Летом этого года их предоставит компания «Моторика».
сегодня в 11:47
  |  Общество

Детям из Челябинской области в возрасте от 7 до 16 лет станут доступны бесплатные многофункциональные бионические протезы рук. Российский производитель выпустит 40 образцов для детей из 10 регионов РФ. Изначально в список входили только Белгородская и Новгородская области, Удмуртия и Татарстан, но затем перечень расширили и включили в него Челябинск.

Компания «Моторика» специализируется на производстве современных протезов рук. Проект стал частью программы Развитие-НТИ и получил грант от Фонда содействия инновациям.

Цель проекта — разработать и изготовить опытную партию детского многофункционального бионического протеза кисти и предплечья с управлением от системы считывания электромиограммы. Если ребенок не проходит в программу по возрасту или вы проживаете в другом регионе, мы все равно рекомендуем оставить заявку. Грант от Фонда содействия инновациям — не единственный способ получения протеза бесплатно. Всегда остается возможность получения компенсации от государства. Также «Моторика» сотрудничает с благотворительными организациями, которые помогают получить протезы в сложных ситуациях и гражданам других стран. — сообщили представители компании «Моторика».

Биоэлектрические протезы являются самыми современными. Вес прибора варьируется от 300 до 800 граммов и равен весу утраченной конечности, что важно для восстановления баланса.

Напомним, что в прошлом году компания «Моторика» изготовила киберруку для маленькой челябинки Алисы. Девочка сама выбрала цвета протеза. Благодаря киберруке Алиса смогла держать предметы: в таких протезах движется лучезапястный сустав, обеспечивающий хват, и пальцы.

Наука
Уникальный киберпротез получит южноуралец
24.10.2018
Уникальный киберпротез получит южноуралец
Общество
Маленькой челябинке подарили киберруку в инновационном центре «Сколково»
16.03.2018
Маленькой челябинке подарили киберруку в инновационном центре «Сколково»
Общество
Челябинка вместе с инженером из Екатеринбурга разрабатывает бионическую руку
21.02.2018
Челябинка вместе с инженером из Екатеринбурга разрабатывает бионическую руку
Общество
В Челябинской больнице стали протезировать плечи по полису ОМС
08.11.2017
В Челябинской больнице стали протезировать плечи по полису ОМС
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Анна Воронина
13:22, 21.06.2019
Да ладно ......

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Федеральный министр сельского хозяйства оценил аграрный университет в Челябинске
сегодня в 16:24
Федеральный министр сельского хозяйства оценил аграрный университет в Челябинске
Общество
Еще один проход обнаружили в катакомбах театра в Челябинске
сегодня в 16:17
Еще один проход обнаружили в катакомбах театра в Челябинске
Происшествия
В Озерске бетонная плита сломала 3-летнему мальчику ногу
сегодня в 15:38
В Озерске бетонная плита сломала 3-летнему мальчику ногу
Общество
Сразу 3 выпускника сдали ЕГЭ по иностранным языкам на 100 баллов
сегодня в 15:17
Сразу 3 выпускника сдали ЕГЭ по иностранным языкам на 100 баллов
Общество
Школьник из Челябинской области может попасть на шоу «Голос. Дети»
сегодня в 14:56
Школьник из Челябинской области может попасть на шоу «Голос. Дети»
Общество
С выпускным поздравил вчерашних школьников Владимир Путин
сегодня в 14:41
С выпускным поздравил вчерашних школьников Владимир Путин
Общество
Сбежавшая из дома 16-летняя челябинка вернулась к маме
сегодня в 14:21
Сбежавшая из дома 16-летняя челябинка вернулась к маме
Происшествия
Нетрезвый водитель элитной иномарки смял 4 автомобиля на парковке в Челябинске
сегодня в 13:38
Нетрезвый водитель элитной иномарки смял 4 автомобиля на парковке в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6