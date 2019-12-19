Парень, который вернул деньги «Секретному миллионеру», получил протез от государства

Денис Рохмистров скоро снова сможет бегать и играть в футбол.

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До участия в проекте «Секретный миллионер» семья Рохмистровых даже не знала, что им полагается бесплатный протез от государства, копейские медики и не думали направить инвалида в Челябинск.

Программа с участием Дениса вышла 29 октября, а 30 семье позвонили из челябинского Фонда социального страхования и сказали, что начнут готовить документы на закупку государственного протеза. До этого у Дениса был только неимоверно тяжелый лечебно-тренировочный протез, через 300 метров ходьбы его приходилось буквально тащить за собой, кроме этого, он до боли натирал тело.

Новый протез выполнен из слоистого пластика на основе арт-акриловых смол. Протез бедра разработали, исходя из пожеланий Дениса, учитывая его темперамент. Протез подвижный, парень сможет даже прыгать.

«Мы очень рады, что это произошло, надеемся, что по весне будем бегать, хоть потихонечку, но побежим», — говорит мама Дениса Оксана Рохмистрова.

Весит «новая нога» около 5 килограммов. Стоимость протеза после торгов составила 600 тысяч, что в два раза меньше стоимости силиконового протеза, который хотели изначально заказать в частной клинике. В этом году челябинские специалисты изготовили уже 31 индивидуальный протез. Отметим, что инвалиды всегда могут обратиться в Фонд социального страхования с просьбой о ремонте или замене протеза, все расходы на себя берет государство.

«Этот протез модульного типа усовершенствованной модели дает возможность человеку поддерживать активный образ жизни», — комментирует заместитель начальника отдела челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Елена Лоскутова.

Мечта Дениса — снова выйти на поле и сыграть в футбол, раньше парень часто бегал во дворе после школы.

«За эти полгода произошло много положительных моментов, я рад, что моя жизнь изменится», — делится Денис Рохмистров.

Напомним, что «Секретный миллионер» Владимир Маринович перевел семье 1 миллион 200 тысяч рублей на покупку протеза. Когда Рохмистровы узнали, что получат протез бесплатно, они решили вернуть деньги, но благодетель не спешит их принимать. В следующем году Денис будет поступать учиться на программиста, и Владимир Маринович обещал полностью оплатить образование парня.