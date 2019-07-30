В Челябинской области прошел этап Кубка мира по ракетомодельному спорту

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных стран.

С 26 по 28 июля под Копейском состоялись международные соревнования по ракетомодельному спорту. В них приняли участие спортсмены из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, а также спортсмены со всей России.

«Для Челябинской области это важный шаг. Этап Кубка мира требует основательной подготовки, с которой мы справились. Надеюсь, Челябинскую область будут рекомендовать для проведения таких соревнований в международной федерации», – отметил Владислав Халамов, руководитель регионального модельного центра технического творчества.

Среднестатистическая модель ракеты весит около 7 граммов, взлетает за считанные секунды, поднимается на сотни метров и должна продержаться в воздухе от трех минут и больше. Сразу после взлета сразу становится понятно, чем отличаются ракеты. Начинка и класс изделия зависят от вида системы спасения, которая срабатывает на высоте: лента, пропеллер, парашют и другие.

Важным фактором для спортсменов является знание метеорологии. Чемпионы международного уровня чувствуют различия погоды даже в один градус, оценивают силу и скорость ветра, ведь от этого зависит качество их выступления. Поэтому на стартовой зоне участников можно было заметить в ожидании. Они «высиживали» победу.

И это один из факторов, который привел к победе юных ракетостроителей Челябинской области: Кулак Анастасии, Пьяхова Матвея, Чуяшенко Дмитрия и Подольского Ивана. Наша область показала достойный результат не только в индивидуальных этапах, но и в общекомандном зачете. Две команды заняли 1 и 2 места.

Отметим, что этапы Кубка мира по ракетомодельному спорту проходят в нескольких странах: Словакии, Болгарии, США и России. Победа на соревнованиях дает шанс на выход в финал в Швеции, который пройдет марте 2020 года.

Участниками соревнований, а также судьями был отмечен высокий уровень проведения этапа Кубка мира, техническое обеспечение и интерес школьников к ракетомодельному спорту.

Отметим, что в Челябинской области авиамодельный спорт развит на высоком уровне благодаря секциям, в которых дети занимаются в течение учебного года.