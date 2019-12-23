Детей из села Орловка отказываются возить в школу Усть-Катава

Ученикам предлагают обучение в местном учреждении.

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Со сложностью столкнулись школьники и их родители из села Орловка Катав-Ивановского района. Их уведомили об отмене перевозки до школы в Усть-Катаве, так как в районе есть свое образовательное учреждение в селе Серпиевка. Однако южноуральцы утверждают, что прежняя школа ближе и лучше. Старшеклассники не хотят переводиться в преддверии итоговых экзаменов и поступления в ВУЗы.

В администрации района пояснили, что с 21 января этого года действует постановление, согласно которому дети села Орловка обучаются в МОУ СОШ села Серпиевка, куда осуществляется бесплатный подвоз учащихся.

«В городе Усть-Катав две школы осуществляют обучение детей проживающих в сельском поселении Орловка, руководством указанных школ были выданы письменные уведомления родителям учеников, проживающих в селе Орловка, за два месяца до прекращения осуществления подвоза учеников по маршруту Орловка — Усть-Катав», — сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района.

Добавим, что в селе Серпиевка находится малокомплектная средняя школа, в которой обучаются дети из Серпиевки, Аратского, Орловки и Шарлаша. Учеников привозят на автобусе. В образовательном учреждении есть необходимый персонал и оборудование для обучения детей.