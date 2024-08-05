Детей из подтопленных домов в Еманжелинском районе отправили в лагерь

Такое решение принял губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 5 августа, 17 детей из Еманжелинского района, чьи дома пострадали от подтопления, поехали в оздоровительный лагерь «Лесная сказка» Пластовского района. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.



«Это стало возможным благодаря поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который принял решение оказать помощь семьям с детьми, нуждающимся в оздоровлении после чрезвычайной ситуации с подтоплением жилых помещений», — сказали в пресс-службе.

После опроса управление образования района определило 17 человек, которые проведут время в лагере, пока родители будут восстанавливать подтопленные дома.

Напомним, в Челябинской области из-за обильных ливней в некоторых муниципалитетах объявили режим ЧС. Вода подтопила частные дома. Для жителей организовали пункты временного размещения. В трех из них на сегодняшний день находятся 30 человек, включая девять детей.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались. Подтопленными остаются 214 частных домов и 325 приусадебных участков.