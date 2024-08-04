В Коркино количество комиссий по оценке ущерба увеличили до 11

Прием заявлений на возмещение ущерба продолжается

Глава Коркино Наталья Лощинина увеличила количество комиссий по оценке ущерба до 11-и для того, чтобы пострадавшие как можно скорее получили заключения, а по ним — выплаты. Как сообщила мэр в своем телеграм-канале, некоторые жители серьезно пострадали, и помочь им вернуться к нормальной жизни — приоритетная задача.

«Например, жители переулка Безымянный столкнулись практически с полной потерей всего, что было нажито. Помочь им вернуться к нормальной жизни — приоритетная задача. Об этом говорилось и на ежедневном совещании с губернатором по ВКС»,— написала Наталья Лощинина.

Мэр лично ежедневно встречается с пострадавшими из-за паводка, общается с ними, отвечает на вопросы и, конечно, подбадривает.

В целом, как ранее сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, паводковая ситуация в Коркино и на других подтопленных территориях стабилизируется, уровень воды ежедневно снижается благодаря откачке. Напряженной ситуация пока сохраняется в Миассе.