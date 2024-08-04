В Еманжелинском районе полностью восстановили электроснабжение после подтопления

Энергетики подключили последние дома в поселке Пионерском

В поселке Пионерском Еманжелинского района восстановили электроснабжение в домах, расположенных в трех переулках. Вода оттуда ушла, и глава района Евгений Светлов, пообщавшись с местными жителями, принял соответствующее решение, сообщил он в своем телеграм-канале.

«За сутки уровень воды значительно снизился. Приняли с жителями решение о возможности подачи электроэнергии на оставшиеся три переулка. В течении 30 минут прибыли руководитель энергоучастка и специалисты, проверили линию и подали напряжение. Таким образом, на сегодня электроснабжение в Еманжелинском районе после ЧС полностью восстановлено»,— сообщил Евгений Светлов.

Откачка воды в районе продолжается. По словам главы, на сегодняшний день в работе задействовано 36 помп и семь тепловых пушек для просушки помещений, а также работает насосная станция, которую направили в район по поручению губернатора Алексея Текслера.

Ранее в администрации Еманжелинского района сообщили, что пострадавшим от паводка местным жителям предприниматели и сетевики сделают скидки на товары первой необходимости.