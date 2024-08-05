В Еманжелинском районе завершили основные работы по снижению уровня воды

Река Еманжелинка полностью вернулась в свое русло

В Еманжелинском районе завершили основные работы по снижению уровня воды, сообщил в своем телеграм-канале глава Евгений Светлов. В откачке было задействовано 14 машин и почти 90 человек. Сейчас устраняются локальные подтопления. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«Основные работы завершены, разрушенный борт земляного вала за поселком Пионерским восстановлен. Большим полноповоротным гусеничным экскаватором проведены работы по дополнительному улучшению пропускной способности реки Еманжелинка за поселком Рабочим. По поручению губернатора готовим заявку на выделение средств для восстановления нарушенной дорожной инфраструктуры»,— написал Евгений Светлов.

В поселках Батуринском и Зауральском, которые сильнее всего пострадали из-за большой воды, работает мощная пожарная насосная станция. Уровень воды там заметно снизился. Также откачивают воду с помощью мотопомп. Накануне по поручению губернатора в район доставили дополнительно десять помп. На данный момент в распоряжении района 39 помп. Сейчас, когда вода ушла почти из всех домов, можно приступить к просушке помещений. Накануне по поручению Алексея Текслера в район доставили несколько электропушек. Они уже задействованы в жилье и на соцобъектах. Те, кому необходимы пушки, могут обратиться за ними в ЕДДС или по номерам 112, 2-02-00.

Глава района продолжает ежедневно объезжать подтопленные территории. Евгений Светлов отвечает на вопросы пострадавших, узнает, какую помощь им уже оказали и какая требуется, а также разъясняет порядок выплат.

На базе школы № 1 открыли гуманитарный пункт, который уже заполнили всем необходимым: подгузниками, детским питанием, средствами гигиены, медикаментами, одеждой и так далее. Вещи и прочие необходимые предметы несут волонтеры «Единой России» и других партий, предприниматели и неравнодушные местные жители.