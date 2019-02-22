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/ Десятки строительных компаний освободят от налогов в Челябинской области

Десятки строительных компаний освободят от налогов в Челябинской области

Регион поддержал инициативу Владимира Путина.
сегодня в 14:53
  |  Общество

Поддерживать строительные компании и стимулировать их на создание социальных объектов порекомендовал Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию. По словам президента, застройщиков нужно освободить налога на прибыль и НДС. Именно тогда в новых районах будут быстро возводить не только многоэтажки, но и поликлиники, школы, спортплощадки.

В Челябинской области объекты социального значения строят десятки компаний. Поддержать их так, как предлагает президент, пообещал Борис Дубровский.

Перед правительством области стоит целый комплекс задач в сфере жилищной политики. Это выполнение программ по переселению южноуральцев из ветхо-аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот, ветеранов, инвалидов, молодых семей и других категорий, содействие в решении проблем обманутых дольщиков. Мы в этих направлениях взаимодействуем с застройщиками, и, безусловно, предложение Президента Владимира Владимировича Путина будет стимулировать компании строить больше социальных объектов. — отметил Борис Дубровский.

Инициативу уже оценил «Трест "Магнитстрой"». Руководитель организации, Олег Лакницкий, отметил, что качество услуг на рынке сразу вырастет, ведь возрастет конкуренция.

Освобождение строителей социальных объектов от налогов сделает работу по государственным и муниципальным контрактам более выгодной. Возрастет конкуренция на рынке и, как следствие, улучшится качество предоставляемых услуг. Кроме того, у застройщика увеличится количество оборотных средств, что скажется на скорости возведения подобных объектов. — сказал Олег Лакницкий.

Сама компания возводит детсад и школу на северо-западе Челябинска.

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