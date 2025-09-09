Во Всероссийский день лука 9 сентября вспомним несколько фактов о нем.

Лук — одна из древнейших культур, известная человечеству более 5000 лет. Археологи нашли его изображения на стенах гробниц египетских фараонов, включая Тутанхамона.

Научное название лука — Allium, оно происходит от кельтского слова all, что значит «жгучий».

Известно около 900 видов лука, из которых около 230 выращиваются в качестве овощных культур.

Лук содержит большое количество витаминов, в том числе витамин С, витамины группы В, провитамин А (каротин) и фитонциды, обладающие бактерицидным и противогельминтным эффектом.

При нарезке лука в воздух выделяется вещество-лакриматор, которое раздражает слизистую и вызывает слезы.

Лук содержит больше сахара, чем груши и яблоки, особенно после термической обработки, что придает ему сладковатый вкус.

С древних времен лук использовался не только как пища, но и в медицине — для повышения иммунитета, лечения ран и укусов насекомых. Но применять как средство народной медицины его можно, если у вас крепкий желудок и нет аллергии.

Лук в древности считался талисманом и оберегом — его использовали против злых духов и болезней.

Самая большая потребляемость лука на душу населения зафиксирована в Ливии (около 33 кг в год) и Сенегале (около 22 кг в год).