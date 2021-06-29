В Челябинской области из‑за жары ограничили движение большегрузов

Днем температура воздуха достигнет 32 градусов тепла

На дорогах Челябинской и Курганской областей вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта, перевозящего грузы. Это связано с жарой, сообщили во вторник, 29 июня, в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Ограничение будет действовать с 12:00 до 20:00 по местному времени на следующих участках:

М-5 «Урал» (на участке км 1549 — км 1871);

М-5 «Урал» (подъезд к г. Екатеринбург, на участке км 11 — км 130);

А-310 «Челябинск — Троицк» (на участке км 16 — км 146);

Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области и на участке км 55 — км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к г. Тюмень);

Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» (на участке км 125 — км 356).

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Для водителей, оказавшихся в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, круглосуточно работает телефон дежурно-диспетчерской службы: 8 (351) 266-65-63, многоканальный: 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).