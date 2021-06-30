Владимиру Путину пожаловались на невыгодные кредиты для бизнеса

В Челябинской области действует шесть программ по льготным займам для предпринимателей

Предприниматель из Сургута во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что пытался взять кредит на развитие дела, но условия его ужаснули. Банки предлагали ставки от 18% и выше. Глава государства согласился, что кредит под 18% годовых — «много», учитывая, что средняя ставка в России — 12%.

«Вы сказали 18%? Это много. Средняя ставка для малых предприятий по микрокредитам у нас — 12%. Есть и льготные формы: так, ключевая ставка ЦБ — 5,5% плюс 2,75%. Получается, 8,25% — это гораздо лучше, чем 18 и даже 12%. В прошлом году на это направили из бюджетных источников 1 триллион рублей. Деньги большие, но недостаточные для этого сектора экономики», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что правительство уже разработало целый набор мер, чтобы поддержать бизнес. Например, предпринимателям предлагают кредиты под нулевую ставку или под 2%, если сохраняется численный состав работающих, практикуется пролонгация займов.

В Челябинской области существует региональная финансовая поддержка для предпринимателей. Ее оказывает центр «Мой бизнес» и предлагает шесть программ микрофинансирования.

«Центр „Мой бизнес“ продолжает прием заявок от предпринимателей региона на получение финансовой помощи. Для бизнесменов действует целый комплекс инструментов: финансовых, инжиниринговых, имущественных, образовательных и консультационных. Общий объем финансирования этих мероприятий в 2021 году составит 403,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 240,1 млн рублей, из областного — 163,5 млн рублей», — прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Напомним, в условиях пандемии COVID-19 и введенных для ее сдерживания ограничений в Челябинской области оперативно приняли несколько послаблений для представителей малого и среднего бизнеса. Так, были установлены мораторий на проверки и отсрочки по арендным платежам, снижены ставки ЕНВД c 15% до 7,5%, введен инвестиционный налоговый кредит, обнулен налог при применении патентной системы налогообложения.

По итогам 2020 года Челябинская область вошла в топ-8 регионов России по числу принятых мер, а также в топ-15 по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Списки составляло Национальное рейтинговое агентство.