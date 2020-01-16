Денис Мацуев вновь выйдет на сцену в Челябинске

В филармонии пройдет международный музыкальный фестиваль.

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С 4 по 6 марта в челябинской филармонии пройдёт три концерта «Денис Мацуев представляет…». Каждый из них будет посвящен отдельному направлению.

Денис Мацуев является одним из ведущих пианистов современности. Он — постоянный партнёр ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки, стран Азии. Он, несмотря на исключительную востребованность за рубежом, считает приоритетом развитие филармонического искусства в регионах России и значительную долю своих концертных программ, прежде всего премьерных, представляет именно на родине.

Откроется этот фестиваль гала-концертом, где солировать будет непосредственно сам Денис Мацуев, а аккомпанировать ему будет челябинский симфонический оркестр. В программе ожидается Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Затем, 5 марта, состоится вечер камерной музыки. А закроется фестиваль «Денис Мацуев представляет…» концертом «Джаз и Классика».

Все три представления пройдут в концертном зале имени С. С. Прокофьева. Стоимость билетов начинается от 1800 рублей.