Ирина Текслер открыла музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Челябинске

Первая леди поблагодарила музыканта за его участие в культурном развитии Южного Урала.

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Первая леди Челябинской области Ирина Текслер вместе с Денисом Мацуевым открыла фестиваль «Денис Мацуев представляет...». Она поблагодарила пианиста за его трепетное отношение к Южному Уралу, а также отметила, что Челябинский симфонический оркестр появился во многом благодаря его помощи.

«Сегодня первый весенний праздник связан с именем нашего прекрасного пианиста Дениса Мацуева. Ждем, когда зал наполнится прекрасной классической музыкой. Этот фестиваль самый масштабный, три дня у нас будет удовольствие слышать артистов и музыкантов. Потом он поедет в регион, в Сатку, где выступит в концертном зале. Там жители также смогут прикоснуться к прекрасному», — отметила Ирина Текслер.

Музыкальный фестиваль имени пианиста стартовал 4 марта на сцене Челябинской государственной филармонии. 5 и 6 марта Денис Мацуев продолжит радовать челябинскую публику, а 7 марта концерт состоится в саткинском ДК «Магнезит».

«В этот раз я приехал не один. Со мной вместе выступят настоящие профессионалы и легенды музыки: Сергей Крылов, выдающийся скрипач-виртуоз, великий десант, спустившийся на землю Челябинской области, Александр Бузлов, удивительный виолончелист, живая легенда мирового джаза, трубач Валерий Пономарев, который ещё в 1970-х годах переехал в Америку, американская джазовая певица Шенда Рулл и один из лучших джазовых контрабасистов России Сергей Иванов. Я поздравляю южноуральскую публику, которая услышит этих величайших людей», — сказал Денис Мацуев.

Но не только легенды будут радовать зрителей: по традиции на сцену выйдут лауреаты Открытого Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», а также стипендиаты Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена».

«Я благодарен судьбе, что она свела меня с потрясающими музыкантами, дирижерами, и каждый раз мой приезд в Челябинск, а в первый раз встреча со зрителями в этом городе состоялась в 1998 году, это и как встреча с родными людьми, и как экзамен. В этот раз играем "Третий концерт" Рахманинова, он считается самым сложным, более 55 тысяч нот, теряешь минимум три килограмма за это концерт», — поделился пианист-виртуоз.

Денис Мацуев признаётся, что порой ему даже не верится, что в Челябинске наконец-то появился свой симфонический оркестр, и пианист безумно рад, что фестиваль будет проходить именно в его сопровождении. Однако, по его словам, сделать предстоит ещё очень многое, потому что оркестр можно назвать пока что малым, а нужно, чтобы он был большим.

Также пианист рассказал, что любой выход на сцену — это особенное событие, будь то концерт в селе или в мегаполисе.

«Мы ездим с концертами по всем областям России, на прошлой неделе я играл в селе Подколки Оренбургской области, а на следующей неделе я буду играть в Нью-Йорке с оркестром, и отдача везде одинаковая. Может быть, в Подколках даже больше, потому что это был мой дебют. Да и делить концерты на менее важные и более важные — это путь в никуда для музыканта», — отметил Денис Мацуев.

Фестиваль проходит в Челябинской области уже в девятый раз.