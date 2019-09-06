Деньги на хлеб продолжают занимать сотрудники хлебокомбината в Каслях

Предприятие в Челябинской области начало закрывать долги по зарплате, но не всем и не все.

Послушать 00:00

В Каслях сотрудники хлебокомбината ждут зарплату 4 месяца. Администрация предприятия обещала рассчитаться на прошлой неделе, но деньги получили только водители. И только за май. Более 60 человек до сих пор ждут своих честно заработанных.

«У всех семьи, дети, внуки, кредиты. Мы же как-то должны жить. И мы не прогуливаем, работаем на родном заводе по 30 лет. Но нам нужна зарплата, мы же не можем бесплатно ходить», — рассказала Татьяна Савельева, мастер-пекарь хлебной бригады.

Долги по зарплате не платит Каслинский хлебзавод. Руководство предприятия пояснило, что деньги поступают, но их списывают в пользу налоговой и пенсионного фонда. Также администрация оплачивает счета за тепло и энергию, а «наличка» от продажи хлеба уходит на покупку муки. Предприятие муниципальное, поэтому руководство рассчитывает получить субсидию от района.

«Финансовая поддержка рассмотрена на бюджетной комиссии собрания депутатов и принята положительно. С учетом бюджетных процедур, до конца сентября мы закроем эти вопросы. А с учетом того, что предприятие сегодня перешло на уровень рентабельности, то острый вопрос будет снят», — рассказал Игорь Колышев, глава Каслинского муниципального района.

Глава подчеркнул, что район не первый раз выделяет бюджетные средства для разрешения трудных ситуаций на хлебокомбинате. Предприятие работает в убыток. Его хотят отдать частному инвестору. В чьи руки попадет стратегическое предприятие города — пока неизвестно.