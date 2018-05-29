/ Челябинский аэропорт нашел источник финансирования на реконструкцию

Объем инвестиции превысит 3 миллиарда рублей.

Новый терминал челябинского аэропорта будет построен при поддержке Внешэкономбанка. ВЭБ дал свое согласие на финансирование проекта к саммитам ШОС и БРИКС через механизм фабрики проектного финансирования. Соответствующее оглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Инициатор проекта — АО «Челябинское авиапредприятие» ООО «Новапорт». Сумма финансирования, которую обеспечит ВЭБ, пока не озвучивается, но общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда рублей. Речь идет о лояльном, долгосрочном кредитовании. — рассказал официальный представитель ВЭБ в Челябинской области Анатолий Лобко.

Деньги в рамках программы поддержки будут выделены на срок до 15 лет. Отметим, общий объем инвестиций на модернизацию здания аэровокзала оценивается в 10 миллиардов рублей. В эту сумму входят как государственные, так и частные средства.