/ Город в Челябинской области отпраздновал День защиты детей с опозданием

Вместо мероприятий для малышей 1 июня прошла универсальная ярмарка.

Один город в Челябинской области встретил День защиты детей с опозданием. Праздник перенесли на понедельник в Кусе, а причиной стала ярмарка. Она проходила на Кусинской городской площади 1 июня, из-за чего провести концерт в центре города не смогли.

Несмотря на то, что праздник День защиты детей был перенесен, его никто не отменял. Не было и разговоров таких. Мы хотели его приурочить к открытию трудовых лагерей, которое состоялось сегодня в районе. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель главы Кусинского района по социальным вопросам Алевтина Праведникова.

Жителям о переносе праздника сообщили 31 мая, управление культуры узнало об изменениях за несколько недель. Подготовленную программу не пришлось менять, все мероприятия провели в полном объеме.

Проходило все на городской площади возле дворца культуры. В 12 часов началась празднично-игровая программа. В этом году было много детей, особенно в сравнении с прошлым годом. Мы установили аттракционы — батуты, например. Была небольшая концертная программа от детских танцевальных коллективов, потом был старт-тинейджер. Все с награждениями, личными и командными. И в завершении были солнечный хоровод и рисунки на асфальте. Нас предупредили о переносе заблаговременно, не за два дня. — рассказала сайту «Первый областной» художественный руководитель районного культурно-досугового центра имени Барабанова Марина Нечунаева.

Несмотря на то, что дети остались довольны праздником, родители продолжают возмущаться переносом мероприятия. Главная претензия — отсутствие возможности выйти в город с детьми, ведь в будний день встретить детский праздник смогли далеко не все.