/ 175-летие со дня основания празднует Чесма

Борис Дубровский поздравил жителей и главу.

Очередную внушительную дату отмечает в этом году южноуральский муниципалитет. Чесма празднует 175 со дня основания. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил свое поздравление главе Чесменского муниципального района Татьяне Жморщук и жителям.

Вы живете на прекрасной земле с богатым и удивительным прошлым. Рожденная вдоль линии крепостей, форпостов России, Чесма гордо несет свое имя, данное в честь победы русского оружия, и хранит славные казачьи традиции в работе и быту. Все, чем богато и славно село, достигнуто вашим трудом и знаниями, любовью к родному краю. Сегодня вы успешно развиваете сельскохозяйственное производство, укрепляя статус Чесмы как одной из зерновых житниц Южного Урала, возрождаете исторические традиции и культуру, воспитываете в детях и внуках уважение к крестьянскому труду. Убежден, что природные богатства здешнего края, помноженные на трудолюбие, долгие годы будут сопутствовать достойному развитию вашего села. — поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Праздничную речь глава региона завершил теплыми пожеланиями в адрес жителей Чесмы. Им Борис Дубровский пожелал крепкого здоровья и благополучия, счастья и радости в семьях, а также большой удачи.