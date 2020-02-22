Борцы за жизнь: как Областной перинатальный центр в Челябинске помогает недоношенным новорожденным?

Ежегодно в регионе рождается больше двух тысяч «торопыжек».

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В советские годы дети, появившиеся на свет с массой тела меньше 1000 граммов, не считались рождёнными. И даже чуть более 10 лет назад им было сложно помочь. Но в Областном перинатальном центре в Челябинске готовы спасать любых «торопыжек».

Самый маленький новорожденный появился здесь с весом 460 граммов. И ребёнок выжил и живёт полной жизнью. Спасать таких младенцев позволяют новейшие инкубаторы с самыми чуткими приборами. Внутри них дети защищены от воздействия внешнего мира, с которым их организм не готов бороться.

Заведующий отделением реанимации № 1 перинатального центра Константин Романенко является одним из тех, кто борется за жизнь малюток. С таких пациентов, в буквальном смысле, сдувают пылинки.

«У этих детей болезни бывают различные: они плохо прибавляют в весе, у них чаще и дольше текут желтухи. Они также больше подвержены развитию каких-то респираторных нарушений. Это группа, так называемых, часто болеющих детей», — рассказал Константин Романенко.

В год в Челябинской области около двух тысяч детей рождаются раньше срока. И специально для них многие люди, а также волонтёры вяжут маленьких осьминожек. Это первая игрушка младенца и именно она помогает ему вырасти. Вязаные щупальца напоминают пуповину матери, за которую маленьким ручкам можно держаться. А многие отмечают, что осьминожками можно даже тереть стопы младенцев, это также им может крупно помочь.

К слову, детская смертность в Челябинской области приблизилась к минимуму. Это получилось благодаря созданию трехуровневой системы помощи. Будущих матерей внимательно наблюдают с ранней стадии беременности. И если что-то идёт не так, то женщину сразу госпитализируют в перинатальный центр, где весь персонал готов ко встрече очередного «торопыжки».