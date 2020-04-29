День Победы на Южном Урале отметят в онлайн-формате

После отмены режима самоизоляции массовые мероприятия пройдут в традиционном виде.

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В этом году празднования Дня Победы из-за распространения коронавирусной инфекции пришлось изменить. В Челябинской области он пройдет в онлайн-режиме. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.

«Для нас для всех День Победы это священный праздник. В этом году мы его будем отмечать в необычном формате. Это вопрос требования безопасности. Все, что касается памятных мероприятий, акцент будет сделан на семейные, домашние, интерактивные форматы. Я считаю, это правильно. Во многом это соответствует духу Победы. Я сам буду общаться с дедом по видеосвязи. Праздник во многом уйдет в онлайн режим. Мы обязательно сделаем афишу к таким акциям, чтобы можно было присоединиться 9 мая», — заявил глава региона.

Также руководитель области подчеркнул, что массовые мероприятия проведут после того, как будет отменен режим самоизоляции.

Кроме того, Алексей Текслер напомнил, что все обещанные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны будут произведены, а медали выданы. Поддержку и помощь будут оказывать не только 9 мая, но и весь юбилейный год.