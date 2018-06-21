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/ Южноуральцы зажгут свечи и проведут панихиду накануне Дня памяти и скорби

Южноуральцы зажгут свечи и проведут панихиду накануне Дня памяти и скорби

22 июня по всей стране вспоминают о погибших в ВОВ.
сегодня в 18:04
  |  Общество

Сегодня, 21 июня, в Челябинске проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. По всей стране вспоминают имен тех, кто 77 лет назад встал на защиту родины от фашистского вмешательства. В Камерном театре звучат «Голоса Сталинграда». В 23 часа начнется панихида у мемориала «Скорбящие матери» на Лесном кладбище.

Южноуральцы плечом к плечу вместе со всей страной выполнили свой священный долг — ушли добровольцами на фронт, встали к станкам и домнам, вырастили солдатский хлеб, выстояли смертям назло. В этот день мы приспускаем флаги и возлагаем венки — в память о мужестве и самоотверженности наших земляков, о великом подвиге нашего народа. — обратился к жителям региона губернатор Борис Дубровский.

22 июня жители примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти». В этом году для челябинцев подготовлена площадка в каждом районе города. Ровно в 17 часов зажгутся сотни свечей в Саду Победы, у монумента «Катюша» на улице Доватора, у памятника танкистам-добровольцам на Аллее Славы, у панно «Политрук» на улице Молодогвардейцев, в сквере Победы, у памятника погибшим заводчанам у здания «Станкомаша», возле Ленинградского моста, а также в сквере 20-летия Победы на улице Воровского.

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