/ Баскова пригласили в хоккей, а Пьеху — на музыкальный баттл в День Металлурга

Главный южноуральский праздник получился «звездным».

Один из важных на Южном Урале праздников, День металлурга, встретила Челябинская область. Отмечается он традиционно в третье воскресенье июля, но у южноуральских сталеваров празднование началось гораздо раньше. Еще в пятницу, 13 июля, жители Челябинской области собрались на главных площадях своих городов. Со сцены их поздравляли звезды советской эстрады.

В Кыштыме праздник прошел под песни Стаса Пьехи. Музыкант даже сочинил песню в честь города. Заводя толпу перед концертом, он предложил всем «покачать» под импровизированное музыкальное произведение «Кыштым, нанана». Стась Пьеха даже успел устроить небольшой баттл с местным жителем. А затем музыкант исполнил свои хиты.

Не обошлось без праздника и в главном городе металлургов — Магнитогорске. Там горожан поздравляли сразу 3 коллектива. Первым вышел на сцену французский ансамбль «OTTALAN», 10 часов летевший на Южный Урал. Также магнитогорцев поздравила солистка группы «Рефлекс», отработавшая и вокальную, и танцевальную часть выступления.

С Днем металлурга праздником связана вся Россия. Профессия необходима для каждого из нас. Поэтому огромное спасибо труженикам нелегкой профессии. Этот праздник общий, я считаю. — сказала Ирина Нельсон.

Также в Магнитогорске выступил «золотой голос России» Николай Басков. В благодарность за выступление ему преподнесли именной свитер «Металлурга». Басков пообещал стать самым активным болельщиком.

В Аше, несмотря на дождь, публика не расходилась и с удовольствием танцевала под хиты «нулевых» в исполнении «Руки вверх», а также затаив дыхание слушала Дмитрия Певцова, исполнявшего известные нескольким поколениям песни. Например, начал он с «Прощания с горами» Высоцкого.

В Челябинске день Металлурга совпал с празднованием 75-летия ЧМК. На стадионе в Металлургическом районе выступила группа «Рефлекс». Исполнительница отметила, что Челябинск преобразился с ее последнего выступления в этом городе.