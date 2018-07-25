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Магнитогорцы начали бить в колокола

Искусству церковного звона стали обучать местных жителей
сегодня в 11:02
  |  Культура

При православном храме Магнитогорска открылась школа колокольного звона. Этому мастерству обучают в храме Михаила Архангела. Своими впечатлениями делится одна из первых учениц.

Это по-настоящему детский восторг. Вот это да, я это делаю. Потом приходит понимание того, что нужна смелость, чтобы ударять и извлекать звук. Он зависит от собственного настроя и настроения. Это такие тонкие инструменты. — поделилась с сайтом «Первый областной» начинающий звонарь Людмила Логинова.

Создавать православные мелодии нужно по особым правилам. Каждый колокол используют по своему поводу. Всего здесь 7 таких инструментов, все они были отлиты в Каменск-Уральском. Самый большой колокол носит название Благовест.

Наша цель — приобщить людей к культуре, показать или напомнить о том, что такое православие. В теорию входит история колокольного звона, объяснение церковной службы и устав колокольного звона. Это норматив, в котором можно узнать, когда звонить. Допустим, зазвонные колокола не используются во время Великого поста. — рассказал звонарь храма архангела Михаила Магнитогорской Епархии Илья Шушко.

Ограничений для обучения в школе звонарей нет. Здесь принимают как мужчин, так и женщин. Главное — побороть боязнь высоты и получать удовольствие от колокольного звона.

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