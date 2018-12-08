/ Страсти по Африке: ансамбль «Урал» кардинально сменил стилистику танцев

Русские народные — в прошлом. Теперь танцоры готовят африканский, бразильский, китайский и индийский танцы.

Подготовку к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года осуществляет и ансамбль «Урал». Артисты уже меняют русский народный стиль на африканский, так как планируют выступить перед главами 30-ти стран.

Участники ансамбля уже начали репетировать представление. Сами артисты называют этот танец испытанием, ведь от номера, который идет всего 9 минут, перехватывает дыхание даже у профессионалов.

Организм еще не привык, но будем работать. Сложный, да, и в плане лексики совершенно новый для нас, и в плане выносливости. Все-таки африканские танцовщики выносливые, но намного выносливее нас. — рассказал сайту «Первый областной» артист ансамбля танца «Урал» Евгений Коновалов.

Пока что танцоры репетируют номер без костюмов, но над нарядами уже работают дизайнеры и стилисты. Им же придется подумать и над достоверностью образов. За полтора года ансамблю предстоит изучить и поставить еще несколько танцев стран ШОС И БРИКС: народные бразильский, китайский и индийский танцы. Все номера увидят президенты, которые прилетят на саммиты в столицу Южного Урала.