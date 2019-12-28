Три жительницы Челябинской области нелегально произвели алкоголь на сумму 25,6 миллионов рублей

Прокуратурой уголовное дело было направлено в суд.

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Нелегальный завод по производству алкогольной продукции в Челябинской области держали три местные жительницы. Они успели произвести алкоголь на сумму 25,6 миллионов рублей, прежде чем их деятельность была обнаружена сотрудниками полиции.

«По версии следствия, злоумышленницы получили доступ на территорию законсервированного завода, расположенного в г. Верхнеуральск, где ранее в период с 2001 года по 2016 год осуществлялась деятельность по производству алкогольных напитков. При этом на предприятии после прекращения работы оборудование по приготовлению алкогольной продукции, розливу, упаковке и этикетированию было оставлено в производственных помещениях и находилось в исправном состоянии. Благодаря этому женщины организовали при помощи указанного оборудования и привлеченных наемных рабочих из числа местных жителей, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, производство немаркированной алкогольной продукции», — сообщает сайту «Первый областной» прокуратура Челябинской области.

Всего за период с ноября 2017 года по март 2018 было произведено более 40 тысяч бутылок, стоимостью 7 миллионов рублей. Сумма ущерба правообладателю составила почти 540 тысяч рублей.

Прокуратурой было утверждено обвинительное заключение по статьям «Производство и хранение алкогольной продукции, совершенные группой лиц в особо крупном размере», «Использование поддельных марок для маркировки алкогольной продукции», а также «Незаконное использование чужого товарного знака».