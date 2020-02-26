Челябинцы могут решить судьбу отнесенного поворота в центре города

Его предлагают убрать и организовать на его месте газон.

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Жителям Челябинска предлагают решить судьбу отнесенного поворота в центре города. Речь о правом повороте с проспекта Ленина на улицу Красную, который появился несколько лет назад. Теперь, для того, чтобы перейти на другую сторону, пешеходам приходится переходить еще одну полосу движения.

На месте отнесенного поворота предлагают разместить зеленые насаждения и вернуть прежний переход.

«В настоящее время рассматривается вопрос ликвидации правого отнесенного поворота с восстановлением на его месте газона и маленького сквера, отделяющих проезжую часть, и тротуара, позволяющего пешеходам передвигаться более удобным и безопасным способом», — сообщают на портале «Активный Житель 74».

Принять решение могут все желающие челябинцы. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Активный Житель 74» и принять участие в голосовании. Оставить свой голос можно до 6 марта 2020 года.

На данный момент 65% респондентов ответили, что поворот необходимо ликвидировать, 24% считают, что его необходимо оставить, еще 10% ответили, что этим вопросом должны заниматься специалисты.