Глава региона надеется уменьшить незаконный оборот легкой промышленности.

Бороться с контрабандой, отзывая у продавцов лицензии, предложил губернатор Борис Дубровский. Так будут наказывать только тех, кто реализует незаконную продукцию. Особенно спиртосодержащую. Борис Дубровский также призвал расширить само понятие «контрабанда» и включить в нее товары легкой промышленности. Наказывать за незаконную торговлю продукцией этого кластера, по его мнению, надо не по административному кодексу, а по уголовному. Инициативу оценила аналитическая передача на РБК ТВ — «Давыдов. Индекс».

В губернаторской повестке 5—11 февраля Борис Дубровский (Челябинская область) занял 18 позицию из 25. Он призвал расширить в УК РФ понятие «контрабанда», включив в нее товары легкой промышленности, регулируемые Кодексом об административных правонарушениях. — сообщает сайт «Давыдов. Индекс».

Напомним, что с контрабандой промышленной продукции борется специальная Комиссия. Она создана в 2015 году. Кроме того, Комиссия следит за оборотом продукции в регионах РФ.