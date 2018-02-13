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/ Борис Дубровский попал в рейтинг инициативных губернаторов РБК за борьбу с контрабандой

Борис Дубровский попал в рейтинг инициативных губернаторов РБК за борьбу с контрабандой

Глава региона надеется уменьшить незаконный оборот легкой промышленности.
сегодня в 10:56
  |  Политика

Бороться с контрабандой, отзывая у продавцов лицензии, предложил губернатор Борис Дубровский. Так будут наказывать только тех, кто реализует незаконную продукцию. Особенно спиртосодержащую. Борис Дубровский также призвал расширить само понятие «контрабанда» и включить в нее товары легкой промышленности. Наказывать за незаконную торговлю продукцией этого кластера, по его мнению, надо не по административному кодексу, а по уголовному. Инициативу оценила аналитическая передача на РБК ТВ — «Давыдов. Индекс».

В губернаторской повестке 5—11 февраля Борис Дубровский (Челябинская область) занял 18 позицию из 25. Он призвал расширить в УК РФ понятие «контрабанда», включив в нее товары легкой промышленности, регулируемые Кодексом об административных правонарушениях. — сообщает сайт «Давыдов. Индекс».

Напомним, что с контрабандой промышленной продукции борется специальная Комиссия. Она создана в 2015 году. Кроме того, Комиссия следит за оборотом продукции в регионах РФ.

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