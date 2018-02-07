/ Главврача детской больницы Магнитогорска уличили в незаконном присвоении 242 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Магнитогорские следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача местной детской больницы. Руководителю медучреждения вменяется присвоение денег с использованием служебного положения. По своему же распоряжению она незаконно получила 242 тысячи рублей.

Установлено, что в 2016 году главный врач медицинского учреждения, также занимающая должность врача ультразвуковой диагностики, с целью незаконного получения денежных средств, угрожая бухгалтеру увольнением с должности, отдала распоряжение о начислении себе компенсации за досрочное расторжение трудового договора по должности врача ультразвуковой диагностики, при отсутствии законных оснований для выплаты данной компенсации. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что расследование уголовного дела поставлено районной прокуратурой на контроль.

