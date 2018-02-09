/ Отделение детской хирургии привели в порядок для маленьких пациентов в Челябинске

Евгений Тефтелев проинспектировал уникальное отделение.

Отделении детской хирургии ГКБ № 1 открыли после реконструкции. Теперь маленьким пациентам станет комфортнее находиться на лечении: площадь помещений увеличена, заменены окна и двери, установлены функциональные кровати, новая мебель и оборудование. Накануне Евгений Тефтелев побывал в отремонтированном отделении.

В Челябинске постоянно ремонтируются объекты социальной сферы. Для этой больницы за счет городского бюджета было отремонтировано отделение детской хирургии. Всего было выделено 3,1 миллиона рублей. Красочное оформление помещений и уютная игровая комната делают пребывание комфортным. Уверен, такая атмосфера способствует выздоровлению маленьких пациентов. — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Отметим, что впереди завершение строительства теплого перехода между корпусами. Его планируют сдать через три месяца, в мае. На его возведение в рамках проекта «Реальные дела» губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 20 миллионов рублей.

