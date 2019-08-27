Челябинский РАНХиГС может провести опрос по отставке мэра Златоуста

Социальное исследование проведут 8 сентября.

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Челябинский филиал РАНХиГСа предложил свою помощь в проведении социального опроса в Златоусте по поводу отставки ныне действующего мэра города Вячеслава Жилина. Причин для этого мероприятия накопилось достаточно, но поводом послужил настоящий бунт горожан на встрече с главой региона Алексеем Текслером.

Вчера, 26 августа, златоустовцы буквально прогоняли Вячеслава Жилина с поста главы города, скандируя ему: «Уходи! Уходи!». Алексей Текслер предложил горожанам мирно решить давно назревший вопрос, устроив соцопрос прямо в день выборов губернатора области, 8 сентября. Исследователи РАНХиГСа не могли себе позволить проигнорировать такую инициативу главы региона и предложили свою помощь: самим провести этот опрос на избирательных участках Златоуста по самым высоким исследовательским стандартами Академии. А вопрос будет простым «Уйти ли Вячеславу Жилину в отставку или остаться в должности главы города до окончания срока полномочий?».

«Златоуст, действительно, давняя горячая точка на социальной карте нашей области. Уже многие годы этот город живёт в условиях, когда много не умеющих договариваться и находить компромиссы групп интересов дестабилизируют ситуацию, а руководство города не может управлять их отношениями. Именно поэтому разные социологические службы регулярно фиксируют в городе высокий уровень недовольства, социальной напряженности и ответственность за это население возлагает на главу города», — комментирует волнующую многих социально острую ситуацию в Златоусте Сергей Зырянов, директор челябинского филиала РАНХиГСа.

Отметим, что в Златоусте находится 81 участковая избирательная комиссия, а это значит, что опрос может состояться в 58 зданиях. Он будет проходить с 8 до 20 часов: охват аудитории внушительно большой. Сергей Зырянов отмечает, что этот опрос никак не повлияет на проведении процедуры самих выборов.

«Хочу подчеркнуть, что наша задача и интерес — сугубо исследовательский и его цель — получить надёжную информацию для понимания и оценки ситуации в Златоусте. По технологии реализации этот опрос похож на exit-poll, то есть совершенно законен и не влияет на предвыборные процедуры волеизъявления жителей», — подчеркивает Сергей Зырянов.

Со своей инициативой исследователи челябинского РАНХиГСа в ближайшее время обратятся в областной избирком, чтобы обсудить все детали и получить разрешение на проведение этого опроса.