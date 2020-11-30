На новогодние утренники в детсады вместо родителей пустят видеооператора

По каким правилам пройдет праздник, рассказали в минобре Челябинской области.

Родители дошколят не готовы пропускать новогодний праздник и просят власти разрешить посещение утренников в детсадах. Но в минобре области заявляют, что это невыполнимо — слишком велики риски подхватить коронавирус.

«Родители приводят малышей в садик по одному, а на утреннике все взрослые собираются в небольшом замкнутом пространстве. Это лишняя напряженность и лишний риск. Мы придерживаемся требований Роспотребнадзора, которые введены еще 30 июня: все массовые мероприятия в детских учреждениях пока под запретом. Я понимаю, что родителям хочется потрогать своих детей, но ничего — поздравите их дома», — рассказала первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Коузова советует взрослым делегировать на утренник одного видеооператора, который снимет праздничный фильм и поделится записью с каждой семьей. Это более безопасно.