/ Заказ Дедов Морозов на детские утренники сравнили с незаконными поборами

Зимний волшебник «со стороны» также угрожает детской психике.

В нескольких регионах России утренники в детских садах пройдут без Дедов Морозов. Приглашение волшебника на праздник посчитали серьезным давлением на детскую психику и одним из видов поборов, с которыми в образовательных учреждениях активно борются. В Челябинске такую меру пока не вводили, но с ней уже не согласны руководство детсадов и сами родители.

Родители единогласно каждый год решают, что нужно приглашать деда Мороза. Мы на собрании все это озвучиваем, голосуем. Сумма незначительная, а радость детям она приносит большую. Поборами мы это не считаем. Это ведь сказка, дети в нее верят. Они не хотят видеть переодевшегося воспитателя или родителя. Каждый год к нам приходит один и тот же актер, у него есть санитарная книжка, его проверяет руководство садика. — рассказала сайту «Первый областной» председатель родительского комитета Светлана Кузнецова.



Руководство детсада пояснило: к каждой группе детей у них свой подход. Самым маленьким показывают кукольный спектакль с участием Деда Мороза. От практики переодевания воспитателя в Дедушку стараются уходить. Исключать Деда Мороза из утренника нельзя, потому что именно с ним ассоциируются подарки.

Для нас ситуация несколько непонятная, потому что работаем мы так уже более 30 лет. Не было случаев в моей практике, чтобы ребенок испугался Деда Мороза и его пришлось успокаивать. Дети всегда ждут подарки, а их приносит Дед Мороз. Поэтому дети маленькие, но уже все знают. Те Деды Морозы, с которыми мы работаем, не страшные, они дипломированные артисты, знают, как найти подход к детям всегда. — прокомментировала сайту «Первый областной» заведующая детсадом № 17 Ирина Рыбалко.





Этой же позиции придерживается психолог Виктор Сидорчук. Он считает, что с младшими группами должны работать люди, знающие каждого из воспитанников детсада, но в старшие группы можно заказывать Деда Мороза из театра или агентства. Таким образом психике ребенка ничего не будет грозить.

Взрослым нужно помнить о том, что Новогодний праздник самый чудесный в году, и пусть это ощущение остается как можно дольше. Если маленький ребенок хорошо воспримет воспитательницу, переодетую в Деда Мороза, то старшие узнают ее, и будет некое развенчание чуда. — сообщил сайту «Первый областной» председатель регионального отделения Федерации психологов образования России Виктор Сидорчук.

Несмотря на спорность вопроса, детские сады продолжают приглашать на утренники Дедов Морозов. По словам «профессиональных Дедушек», количество заказов в этом году не уменьшилось.