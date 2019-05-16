/ Челябинцы смогут покататься на коньках, послушать рок и узнать о макияже в «Ночь музеев»

Для гостей приготовили множество интересных мероприятий.

Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится в Челябинской области уже 18 мая. В рамках проекта свои двери откроют не только музеи, ежегодно принимающие участие в акции, но и новые организации. Суть акции в том, что посетители могут осмотреть музейные экспонаты в ночное время. Музеи же готовят в это время мастер-классы, выступления, авторские экскурсии и прочие развлекательные мероприятия.

В 2019 году в «Ночь музеев» в Челябинске можно будет посетить ледовую арену «Трактор». В 19:00 посетители смогут зайти в ледовую арену, изучить клубный музей, поучаствовать в развлекательной программе с подарками, сделать фотографии с талисманом клуба. В 21:00 посетители смогут покататься на льду арены, компанию болельщикам составят игроки и ветераны системы «Трактор». Обязательное условие для этого — наличие собственных коньков.

В «Ночь музеев» челябинцы могут посетить «Картинную галерею». Развлекательная программа в ней продлиться с 12:00 до 02:00. Для посетителей подготовлена экскурсия-променад, концерт народной артистки Р Ф Натальи Заварзиной, мастер-класс по парфюмерии, лекция «Ты смотришь на меня со старого портрета», мастер-класс и лекция по истории макияжа, а также спектакль «О верю, верю, счастье есть!» и читка пьесы Юлии Тупкиной «Вертикальная женщина». Стоимость единого билета для взрослых: 150 рублей. Для детей до 18 лет вход свободный.

В Музее изобразительных искусств челябинцев будут ждать с 12:00 до 23:00. Посетителей будут ждать мероприятия музея занимательной науки «Экспериментус», лекция «Жизнь и творчество Павла Бажова», лекция-концерт к 130 летию со дня рождения Александра Вертинского в исполнении Нины Гарди и Концерт Группы ARCH ROUTE. Стоимость единого билета для взрослых: 150 рублей. Для детей до 18 лет вход свободный.

Государственный исторический музей Южного Урала подготовил для посетителей настоящий сюрприз: помимо обычных мероприятий зрителей будет ждать рок-концерт. В 20:00 на летней эстраде музея выступят современные рок-группы города, зрители смогут насладиться живым звуком на открытой площадке.

Во время «Ночи музеев» южноуральцы могут посетить заповедник «Аркаим». С 13:00 до 02:00 посетители смогут поучаствовать в экологической экскурсии по заповеднику, в квесте «Дорогами прошлого», посетить уникальное песочное шоу «К истокам», посмотреть авторский концерт поэта, музыканта и продюсера Виталия Галащука, а также посетить музей ночью. Вход на мероприятия открытый.