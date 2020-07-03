Игры НХЛ сезона 2019/20 возобновятся 1 августа

А тренировочные лагеря откроются уже 13 июля.

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Игры сезона 2019/20 в Национальной хоккейной лиге возобновятся 1 августа. Об этом сообщил спортивный канадский телеканал TSN. По информации журналистов, тренировочный лагеря откроются 13 июля.

Матчи будут проводиться в двух городах, которыми, с наибольшей вероятностью, станут канадские Торонто и Эдмонтон, куда команды отправятся уже 26 июля. При этом на данном этапе НХЛ и Ассоциация игроков еще продолжают переговоры о формате возобновления сезона, ведь многие хоккеисты выступают против.

Спустя 10 дней после возобновления сезона, 10 августа, пройдет лотерея за общий 1-ый выбор драфта НХЛ-2020. Он достанется одной из проигравших в квалификации команд.

По информации TSN, обладатель Кубка Стэнли определится в первой половине октября, после чего состоится непосредственно церемония драфта.

А рынок свободных агентов откроется с 1 ноября.