«Да будет свет!»: на Северо-Западе Челябинска полностью восстановлено электроснабжение

На улицах и в домах жителей Курчатовского района включили электричество.

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9 бригад, в состав которых вошли 25 электриков, 4 единицы спецтехники и 2 резервных источника электроснабжения были задействованы в работах по восстановлению электричества в Курчатовском районе. В настоящее время все работы завершены: заработали светофоры, магазины, а в дома жителей вернулся свет.

Напомним, сегодня в первой половине дня 8 950 человек, проживающие в домах по ул. 40-летия Победы, пр. Победы — ул. Молодогвардейцев, а также ТК «Фиеста», остались без электричества. Энергетики объяснили: причина в повреждении энергооборудования на ПС 110 кВ «Аэродромная».

«Большая часть потребителей была оперативно запитана по резерву, т. к. персонал Челябинских городских электросетей компании „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ незамедлительно приступил к восстановлению электроснабжения по резервным схемам», — сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время все работы завершены, а электроснабжение полностью восстановлено.