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/ Букеты ценой в часть квартиры дарят мужчины своим возлюбленным

Букеты ценой в часть квартиры дарят мужчины своим возлюбленным

Специалисты подсчитали стоимость квадратного метра в розах.
сегодня в 10:41
  |  Общество

Каждый год 14 февраля цветочные магазины делают месячную выручку за 1 день. В эту дату специалисты N1.RU решили посчитать, сколько роз можно купить, если продать жилье в Челябинске.

Согласно их подсчетам, средний чек на розу — 120 рублей. Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке — около 1,51 миллиона рублей. На эти деньги можно купить для любимой 12 583 розы. Двухкомнатная квартира стоит 2,19 миллиона рублей и выйдет в 18 250 роз, а «трешка», с ценой в 3,13 миллиона рублей может стать 26 083 розами.

Несмотря на достаточно высокие цены на жильё, заветный миллион алых роз будет сложно купить, даже продав очень дорогую по местным меркам недвижимость. Так, например, стоимость самой дорогой квартиры в продаже сейчас 60 миллионов рублей, что в розах составит около 500 000 штук. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы Анастасия Гринёва.

Если брать в расчет, что женщина получает букет от своего избранника 4 раза в год: на день рождения, на 14 февраля, 8 марта и годовщину свадьбы, то с годами сумма, потраченная на цветы достигнет сотен тысяч рублей. Но на эти деньги можно приобрести лишь несколько квадратных метров жилья. Например, 315 роз — это 1 квадратный метр в новостройке (37 800 рублей). А 340 роз — квадратный метр на вторичном рынке жилья (40 600 рублей).

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