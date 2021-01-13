Cупермаркет «Перекресток» закрывается в ТРК «Гостиный двор» в Магнитогорске

Кто займет его место — пока что неизвестно

В Магнитогорске закрывается супермаркет «Перекресток», работавший на цокольном этаже в ТРК «Гостиный двор». Договор с арендатором действует до 18 января. О том, что откроется на месте «Перекрестка», пока неизвестно. Отдел аренды комплекса ведет переговоры с несколькими сетями. Магазин занимает площадь 2,2 тыс. кв. м, но новый арендатор может разместиться как на меньшей территории, так и незначительно расширить помещение.



Супермаркет «Перекресток» в «Гостином дворе» был не единственным в Магнитогорске. Работу продолжат еще три магазина сети — в ТРК Jazz Mall, ТЦ «Дом» и на улице Грязнова, 26. «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» входят в холдинг X5 Retail Group. Сеть включает более 800 магазинов по всей России. В ассортименте супермаркетов от 8 тыс. до 15 тыс. товарных позиций, включая продукты категории fresh и товары для здорового образа жизни.