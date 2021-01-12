В УФАС России по Челябинской области поступили жалобы на проведенные в декабре 2020 года аукционы по выполнению проектно-изыскательских работ по строительству многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске и больничного комплекса в Златоусте. В торгах победила одна и та же компания — ООО «Строй-Эксперт» из города Холмск Сахалинской области.

АО «Гражданпроект» из Красноярска пожаловалось на аукцион по проектированию медцентра на 660 коек в Магнитогорске. Компания предложила наименьшую цену за выполнение требуемых работ — 90 млн рублей (при начальной сумме в 110 млн рублей), но не победила по дополнительным критериям. В жалобе красноярская фирма указала, что в условиях аукциона есть пункт о наличии «опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема» за последние три года. «Гражданпроект» уверяет, что у «Строй-Эксперта» (предложила выполнить работы за 100 млн рублей) «не заключен ни один контракт по результатам конкурсных процедур, который бы соответствовал требованиям конкурсной документации».

ООО «М1 проект» из Москвы в своей жалобе на результаты торгов по проектированию больничного комплекса на 650 коек в Златоусте также указало, что у «Строй-Эксперта» нет опыта в проектировании медучреждений. Кроме того, фирма считает, что у победителя аукциона недостаточно большой штат специалистов. Также «М1 проект» выяснила, что у сахалинской компании есть штрафы и были расторжения контрактов по соглашению сторон и по инициативе заказчика. Замечания у москвичей есть и к конкурсной документации аукциона. Его начальной ценой значилась сумма в 115 млн рублей. «Строй-Эксперт» предложил 100 млн рублей, «М1 проект» — 102,5 млн.

После получения жалоб региональное УФАС приостановило заключение контрактов по этим торгам. Обращения рассмотрят на заседании комиссии по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Оно состоится 13 января.

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