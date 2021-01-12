В Магнитогорске закрыто пять объектов торговли и питания

В городе продолжается проверка соблюдения противоэпидемических мер

Накануне сотрудники полиции и администрации провели разъяснительные беседы с посетителями без масок в торговом центре «Гостиный двор», с сотрудниками магазина SPAR по причине несоблюдения социальной дистанции, с должностным лицом магазина Кега из-за отсутствия антисептиков. Составлены административные протоколы на посетителя кинотеатра Sky Cinema и покупателя в магазине «Магнит», расположенных в ТЦ «Континент». Со штрафом ушел и клиент магазина «Доброцен», а на директора этого торгового объекта возбуждено дело об административном нарушении.



Как сообщает администрация города, с 30 декабря по 11 января было составлено 336 протоколов. Так, в конце декабря закрыли продуктовый магазин за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Сотрудники магазина не использовали СИЗ сами и не требовали этого от покупателей. Также отсутствовала социальная дистанция, не были установлены санитайзеры.



Это уже пятый случай в Магнитогорске, когда суд принял решение о временном закрытии в связи с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Ранее была приостановлена деятельность магазина «Уральский фермер», магазина «Продукты», мясного центра в торговом центре «Чкаловский» и ресторана-бара Voodoo Bar.



«Масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдать все жители города, так как эти меры смогут оказать действенную помощь при условии, что их будут придерживаться все участники коммуникационного процесса. Горожанам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах большого скопления людей, заботиться о гигиене рук и дезинфицировать поверхности часто используемых предметов», — предупреждают в администрации города.

