В мэрии Челябинска рассказали, как в новогодние праздники будет работать общественный транспорт

31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на линию по обычному графику

Новогодние праздники уже совсем близко, а значит, все учреждения, магазины и общественный транспорт переходят на особый график работы. В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, как будут ходить автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутки 31 декабря и в январские праздники.

«31 декабря городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Автобусы частных перевозчиков завершат свою работу на линии к 22 часам»,— сообщили в мэрии.

Дополнительные, ночные, рейсы предусмотрены только для автобуса, следующего по маршруту № 64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал». Так, 31 декабря транспорт будет дополнительно отправляться от автобусного парка в 22:35 и 23:30, от железнодорожного вокзала — в 23:30 и 00:30.

С 1 по 10 января все автобусные маршруты, кроме № 16 «ЧМК — ЮУрГУ», № 33 Железнодорожный вокзал — Челябрыба" и № 48 «Теплотехнический институт — поселок Керамический», будут следовать по графику выходного дня. Указанные маршруты будут следовать по особому расписанию. Посмотреть, во сколько отправляются автобусы, можно здесь.

С 3 по 10 января трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня, а 1 и 2 января — по особому графику.

«Первого января работа трамваев организована в объеме 80% от расписания выходного дня, троллейбусов — в объеме 50% от расписания выходного дня. 2 января трамваи будут работать в том же объеме, троллейбусные маршруты — в объеме 70% от расписания выходного дня»,— уточнили в мэрии.

Подробное расписание трамваев можно посмотреть здесь, троллейбусов — тут.