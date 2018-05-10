/ Разбившаяся в Таиланде челябинка пройдет реабилитационный курс в Екатеринбурге

Сознание к женщине постепенно возвращается.

После домашнего восстановления пострадавшая во время поездки в Таиланд челябинка продолжит лечение в соседнем Екатеринбурге. По словам родных, Марина постепенно приходит в себя, у нее восстановилось малое сознание: она стала плакать, издавать звуки при дискомфорте и выполнять команды левой рукой. Однако этого недостаточно.

18 мая Марина будет отправлена предварительно на 15-тидневную реабилитацию. Целью реабилитации будет научить ее частично питаться через рот, опираться на ноги, больше развить функции левой руки и заставить ее работать правой рукой. Сейчас это может быть невыполнимо, так как часть мозга, отвечающая за ее движение, повреждена сильнее и требует более длительного восстановления. — рассказала сайту «Первый областной» сестра женщины Анна Логинова.

Напомним, 31 октября 217 года челябинка Марина Логинова впала в кому после поездки на велосипеде в Таиланде. Как сообщил супруг женщины, у транспорта отказали тормоза, в результате чего Марина упала и получила серьезную травму головы. Ее срочно доставили в местную больницу, провели две операции.

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для женщины предоставили специальный борт для транспортировки в Россию. Здесь ее приняли в Челябинской областной больнице. Спустя 2 месяца пострадавшая вышла из комы, в сознание не пришла.

Позже специалисты екатеринбургской клиники, осмотрев челябинку, увидели положительную динамику. Ее мозг может восстановиться. Шансы на это выше, чем у людей, перенесших инсульт и гипоксию.