/ Врачи назвали шансы на выздоровление пострадавшей на тайском курорте челябинки

Женщину перевели в соседний город на реабилитацию.

Лечение уроженки Челябинска, пострадавшей во врем отдыха на курорте в Таиланде, теперь продолжится в Екатеринбурге. Родные приняли решение перевести женщину в Клинику мозга. Сейчас врачи проводят предварительные исследования, чтобы оценить состояние Марины Логиновой после нескольких месяцев без сознания.

На данный момент ее лечащий врач сказал, что шансы есть, и эти шансы выше, чем у людей, перенесших инсульт. Вероятность успешного выздоровления людей после травмы мозга выше, чем после инсульта и гипоксии. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пострадавшей Анна Логинова.

Напомним, 31 октября челябинка Марина Логинова впала в кому после поездки на велосипеде Ко-Чанг в Таиланде. Как сообщил супруг женщины, у транспорта отказали тормоза. Марина упала и получила серьезную травму головы. Ее срочно доставили в местную больницу, провели две операции. Страховка на покрытие медицинских расходов была исчерпана 7 ноября.

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для женщины предоставили специальный борт для транспортировки в Россию. Здесь ее приняли в Челябинской областной больнице. Спустя 2 месяца пострадавшая вышла из комы, однако восстановить сознание не удалось. Она не откликается и остается в вегетативном состоянии. Круглосуточно дышать самостоятельно ей не удавалось, медики поддерживали ее состояние с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Позже состояние женщины нормализовалось, ее отключили от трубки.

