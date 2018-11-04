/ Пользу кофе для сердца и крови объяснили ученые

Горячий напиток благотворнее влияет на организм, чем холодный.

Ученые продолжают исследовать любимый многими напиток — кофе. Специалисты доказали, что кофе насыщает клетки кислородом. То есть напиток способствует их восстановлению, и в целом благотворно влияет на организм. Это действительно так, сообщают ученые, если употреблять кофе в течение десяти минут после его приготовления.

Метод горячего заваривания имеет тенденцию извлекать больше не недепротонированных кислот, чем метод холодного варева. Эти кислоты могут отвечать за более высокие антиоксидантные активности, наблюдаемые в образцах горячего кофе. — сообщает Scientific Reports.

Таким образом, кофе насыщает кровь антиоксидантами. Это снижает воспалительные процессы в тканях и укрепляет сердечно-сосудистую систему.