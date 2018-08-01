/ Открытый цирковой урок проведут артисты шоу «Гиппопотамус» для челябинцев

В программе посетителей ожидают бесплатные мастер-классы воздушных акробатов и дрессировщиков Екатерины Запашной и Константина Растегаева, клоуна Константина Асташова и жонглерской династии Чугуновых! Приходите сами и приглашайте друзей и знакомых. Не сомневайтесь, ведь ожидается феерия! — рассказали сайту «Первый областной» организаторы акции.
Начало программы в 13 часов.
Напомним, 11 августа в «сердце» Челябинска продет главный праздник здоровья. Саммит «ЗОЖ» охватит всю пешеходную Кировку. Все желающие смогут принять участие в бесплатном квест-фестивале.