/ Открытый цирковой урок проведут артисты шоу «Гиппопотамус» для челябинцев

Звезды мировой величины расскажут, как вести здоровый образ жизни.

В первый день августа возле челябинского цирка на улице Кирова развернется настоящее шоу. Артисты мировой величины из шоу «Гиппопотамус» проведут праздник здоровья для челябинцев. Для горожан выступят представители именитых цирковых династий. Бесплатная программа приурочена к готовящемуся «Саммиту ЗОЖ».

В программе посетителей ожидают бесплатные мастер-классы воздушных акробатов и дрессировщиков Екатерины Запашной и Константина Растегаева, клоуна Константина Асташова и жонглерской династии Чугуновых! Приходите сами и приглашайте друзей и знакомых. Не сомневайтесь, ведь ожидается феерия! — рассказали сайту «Первый областной» организаторы акции.

Начало программы в 13 часов.

Напомним, 11 августа в «сердце» Челябинска продет главный праздник здоровья. Саммит «ЗОЖ» охватит всю пешеходную Кировку. Все желающие смогут принять участие в бесплатном квест-фестивале.