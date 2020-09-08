Чугунная лиса упала на четырехлетнюю девочку в Троицке

Накануне скульптуру расшатали неизвестные вандалы.

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В Троицке неизвестные разгромили скульптуру по мотивам басен Ивана Крылова. О том, что чугунная лисица была оторвана, сообщили представители городской администрации.

«Поскольку обломан анкер, можно предположить, что арт-объект был целенаправленно поврежден. Отметим, что за прошедшие выходные снова были сломаны лавочки на улице Климова, ремонт которых прошел на той неделе», — сообщает пресс-служба администрации Троицка.

Позже, благодаря камерам видеонаблюдения, было установлено, что лису отрывали целенаправленно. На кадрах записи видно, как неизвестный молодой человек или мужчина старается отломить скульптуру, пока ему это не удается. Кроме того, выяснилось, что позже сломанная лисица упала прямо на ребенка.

«От рук вандалов пострадала не только лисица, но и четырехлетняя девочка, которая на следующий день уронила неприкреплённую фигуру на себя», — подчеркнули в мэрии.

Как отметили сотрудники городской администрации, они намерены обратиться в правоохранительные органы, предоставив записи с камер видеонаблюдения. Посмотреть запись можно по ссылке.