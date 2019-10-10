Челябинский ведущий попал на «Поле чудес», чтобы порадовать бабушку

Антон Брагин рассказал о секретах закулисья передачи Якубовича.

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37-летний Антон Брагин работает ведущим мероприятий. Круг его деятельности довольно широк, от проведения праздничных корпоративов до авторских мастер-классов. В этом году он принимал участие в проекте «Лица-2» на ОТВ. Совсем недавно его бабушка тяжело заболела, в это же время он по счастливой случайности получил приглашение на передачу «Поле Чудес». Корреспондент сайта «Первый областной» поговорил с шоуменом и узнал удивительную историю о том, как он попал на Первый канал, почему гости привозят так много подарков, и как сейчас чувствует себя его бабушка.

«На самом деле, вся эта история началась довольно спонтанно. Знакомая моей знакомой работает в отделе кастинга программы „Поле Чудес“. Она спросила меня, хочу ли я сыграть на этом шоу, я ответил утвердительно. Честно говоря, я не воспринимал это предложение всерьез, ответил в шутку. Даже когда мне предложили заполнить анкету на участие, я все равно не мог до конца поверить, думал, что это прикол какой-то. Но позже мне приходит письмо о том, что я официально приглашен на шоу. Перелет был за мой счет, проживание в гостинице полностью оплачивал телецентр Останкино», — рассказал Антон Брагин

Антон очень удивился тому, как организованы съемки шоу. Далеко не все снятые процессы происходят попадают в конечный вариант игры. Участников ведущий назвал «культурным срезом России».

«Меня очень поразило то, что огромное количество людей создает эту программу. За кадром остается 80% всей работы, которая проделывается. Люди едут со всей России, рядом со мной в гостинице жил парень из Вильнюса, кто-то приехал чуть ли не с другого конца страны. Также могу открыть небольшой секрет: на самом деле подарков обычно привозят меньше, к ним всегда что-то добавляют, чтобы смотрелось побогаче», — раскрыл секреты Антон.

Леонид Якубович произвел прекрасное впечатление на Антона. Челябинец рассказал, что в жизни знаменитый ведущий очень приятный мужчина, который умеет располагать к себе людей, но за долгие годы ведения программы он подустал.

«Главным посылом поехать туда было то, что моя бабушка заболела. И я подумал, что было бы круто, если бы Якубович передал ей привет и пожелал крепкого здоровья, она бы светилась от счастья. Сейчас с моей бабушкой все хорошо, после того, как она узнала о моем участии в передаче, у нее сразу же появился стимул жить дальше», — поделился Брагин

Сейчас в планах у семьи Брагиных устроить большое застолье в честь такого радостного события. На телеэкраны «Поле Чудес» с участием Антона Брагина выйдет 8 ноября.