ЧТЗ запустит индустриальный маршрут, аудиогид по соцгороду и выставку мозаичных полотен

Три культурные инициативы реализуют в 2025 году

«Челябинский тракторный завод — Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») совместно с партнерскими организациями получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В 2025 году предприятие реализует три проекта для популяризации Челябинска как Города трудовой доблести. Общая сумма поддержки составила более шести миллионов рублей. Мероприятиями планируют охватить более 600 тысяч человек, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-служба ЧТЗ.

«Мы понимаем, какой исторический и культурный код имеет ЧТЗ и хотим развивать проекты, нацеленные на его популяризацию и продвижение бренда Челябинска как Города трудовой доблести. Для нас важно заинтересовать не только заводчан, но и широкие слои населения. Конечно, основной упор делаем на молодежь, стараемся работать с современными форматами и интерактивно вовлекать их в творческую деятельность»,— отмечает генеральный директор «ЧТЗ-Уралтрака» Елена Тихомирова.

Самым масштабным станет проект «Туристический промышленный комплекс Танкограда». Будет создан креативный индустриальный маршрут по производству Челябинского тракторного завода. Цеха оформят граффити с изображением разных исторических вех жизни предприятия. Рисунки выполнят представители Ассоциации художников «Граффити Раша». На маршруте также обустроят фотозоны. Заводской служебный «пазик» превратиться в настоящий ретро-мобиль.

Проект «Легенды Тракторостроя» предусматривает создание экскурсионного маршрута по соцгороду ЧТЗ. С помощью аудиогида и экскурсовода участники смогут погрузиться в историю завода и Челябинска, узнают о знаковых объектах соцкультбыта Тракторозаводского района. Легенды расскажут свидетели событий от «первого лица». Часть записей живых выступлений «короля танков» Исаака Зальцмана и конструктора Жозефа Котина сохранились в архивах заводского радио. Других исторических личностей ЧТЗ озвучат артисты Нового художественного театра.

Третий проект называется «Танкоград: эстафета труда». Рабочие и горожане с помощью мозаики создадут 24 полотна, изображающих труд танкоградцев в годы Великой Отечественной войны, их преемников и ныне действующих сотрудников. Ведь коллектив предприятия и сегодня трудится в мобилизационном режиме над выпуском необходимой стране продукции. Работники станут прототипами мозаичного полотна, а их создатели-проектанты получат теоретические и практические уроки от мастеров галереи ценностей и ремесла «Историст». Выставка работ будет передвижной, и сначала ее представят во Дворце культуры ЧТЗ.