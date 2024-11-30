Профсоюз ЧТЗ отметил 95-летие

На празднике работникам предприятия вручили награды

Коллективы «ЧТЗ-Уралтрака» и производственной компании «ЧТЗ», а также ветераны легендарного предприятия отметили 95-летие профсоюзной организации завода. Торжественный концерт провели вечером 29 ноября. Перед членами профсоюза выступили творческие коллективы Дворца культуры ЧТЗ, артисты Челябинска и самого предприятия, студенты ЧГИКа. В фойе организовали выставку фотографий и фотогазет, а также показ видео о работе профсоюза, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Удивительный факт — профсоюз ЧТЗ появился раньше начала работы самого предприятия, еще в 1929 году. Именно тогда стартовало строительство крупнейшего в мире тракторного завода. Тысячи людей из разных уголков СССР стали не только тракторостроителями, но и членами образованной профсоюзной организации. Ни одно начинание не обходилось без ее участия: само возведение цехов, обеспечение жильем, питанием, детскими садами, школами, больницами, объектами культуры и спорта.

На плечи профсоюза легла ответственность за судьбу коллектива в годы Великой Отечественной войны, когда ЧТЗ стал сердцем прославленного Танкограда. В полной мере проявились лучшие черты заводчан — патриотизм, самоотверженность, трудолюбие, техническое мастерство. Спустя годы профсоюзная организация сохранила в своих рядах лучших представителей трудового коллектива, способных встать на защиту прав работников.

«От себя и от профсоюзного комитета нашей организации хочу сердечно поздравить всех с этой солидной датой, поблагодарить ветеранов и отдать дань уважения тем поколениям, которые шли в составе профсоюзной организации вместе с заводом, коллективом в решении всех вызовов, трудностей, которые возникали у предприятия. За прошедшие годы много пришлось пережить, но завод в строю, он выполняет сегодня важные и ответственные задачи. От качества зависят напрямую успехи специальной военной операции»,— обратился к собравшимся председатель профсоюзной организации ЧТЗ Алексей Антошкин.

Он также подчеркнул, что коллектив ЧТЗ выполнят трудовые подвиги у станка с большим удовольствием. Молодежи Алексей Антошкин посоветовал быть настойчивее и целеустремленнее, поднимать вопросы для их решения.

Александр Потапов, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод», куда входит «ЧТЗ-Уралтрак», присоединился к поздравлениям и отметил, что предприятие — это общество единомышленников с высокой государственной ответственностью.

«В начале июня прошлого года мы отмечали 90 лет ЧТЗ, сегодня отмечаем 95 лет профсоюзной организации. Прежде, чем построить завод, надо заложить хороший фундамент, а это не только бетон и сваи, а прежде всего люди, поэтому и наша с вами профсоюзная организация родилась значительно раньше и стала тем фундаментом, на котором построена прославленная история Челябинского тракторного завода»,— сообщил Александр Потапов.

Гендиректор концерна особо выделил успехи двигателестроения, ведь завод делает такое количество, которое необходимо сегодня на фронте. Для создания большего комфорта работников реализуется программа по улучшению социально-бытовых условий.

Александр Потапов вручил нескольким работникам ЧТЗ награды за достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и добросовестное исполнение обязанностей. Благодарностью госкорпорации «Ростех» наградили ведущего инженера Татьяну Редькину и главного редактора газеты «Челябинский трактор» Екатерину Шестакову. Благодарственные письма «Уралвагонзавода» за добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие профессиональные показатели выручили ведущему инженеру и технологу Ольге Гончаровой и заместителю директора по развитию Виктору Иванову.

И. о. директора по персоналу Николай Яковлев отметил, что для коллектива «Челябинского тракторного завода — Уралтрака» важна сильная опора в виде профсоюзной организации, потому что предприятие выполняет ответственный гособоронзаказ.

«Люди трудятся в мобилизационном режиме, в такой ответственный момент особенно необходимо окружить их заботой, оказать всестороннюю помощь. Причем важно не только обеспечить благоприятный морально-психологический климат, комфортные условия труда, но и внерабочий досуг. Администрации предприятия как никогда важна работа профсоюзной организации по организации различных спортивных, культурных, семейных мероприятий, нацеленных на всестороннее развитие и сплочение трудового коллектива»,— сказал Николай Яковлев.

Коллектив ЧТЗ поприветствовал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. По поручению главы региона Алексея Текслера он поздравил заводчан с 95-летием создания первичной профсоюзной организации.

«Уже почти век ЧТЗ является надежной опорой Челябинской области и машиностроительной отрасли всей страны. История самого Челябинска неразрывно связана с ЧТЗ. В 1929 году началось строительство завода, а в 1933-м он заработал. Совершенно логично, что профсоюз появился даже раньше, чем заработал сам завод»,— подчеркнул Иван Куцевляк.

Первый вице-губернатор отметил, что особую роль завод сыграл в годы Великой Отечественной войны. В послевоенный период стало важным формирование в коллективах атмосферы ответственности за реализацию производственных планов. Профсоюз был первым в решении этой задачи. Сейчас в тесном контакте с руководством предприятия улучшаются условия охраны труда, проводится обучение и переобучение кадров, организуется отдых работников и членов их семей, развивается система наставничества, внедряются программы здоровьесбережения. Все это помогает привлекать работников. Ведь особую роль ЧТЗ играет и сегодня.

«Предприятие реализует новые, передовые и масштабные проекты, работает в сверхинтенсивном режиме. Коллектив мобилизовал все силы на выпуск двигателей для техники, задействованной в специальной военной операции. Уверен, что следующие годы будут продуктивными и благоприятными для развития завода, коллектива и профсоюза. Хочу поблагодарить всех вас за эффективный и плодотворный труд, пожелать успешной работы и развития, и, конечно, всем нам новой Победы»,— подытожил Иван Куцевляк.

Затем он вручил почетную грамоту губернатора Челябинской области начальнику участка ремонтно-механического цеха, председателю цехового комитета Сергею Несмеянову. Отмечено добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие профессиональные показатели.

За большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд почетной грамоты министерства промышленности и торговли РФ награждается Лариса Барвых. Она является председателем организационно-массовой комиссии профсоюзного комитета ЧТЗ. Еще одну почетную грамоту от Минпромторга вручили Наталье Солдатовой, начальнику сектора управления труда и заработной платы, председателю цехового комитета цеха теплоснабжения.

В праздничный вечер было много музыки и танцев, теплых слов и улыбок. Яркие моменты торжества запечатлели фотографы, и снимки останутся в истории ЧТЗ. Завершился юбилей уютным чаепитием для ветеранов и танцевально-развлекательной программой для молодежи завода.