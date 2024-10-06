Герои Танкограда: стаж работы поколений на ЧТЗ достигает 270 лет

В праздничный день рассказываем о некоторых таких семьях

6 октября в Челябинской области отмечают День героев Танкограда. Этот праздник тесно связан с Челябинским тракторным заводом, на котором во время Великой Отечественной войны южноуральцы самоотверженно трудились, выпуская танки и другую технику, чтобы приблизить Победу. В послевоенное время производство не только не остановилось: завод начал развиваться. А развивали его, в том числе, дети тех, кто работал в военное время, не покладая рук. Вместе с пресс-службой «ЧТЗ-Уралтрак» нашли семьи, которые работают на заводе поколениями.

Заводская династия Светланы Басаковой

Светлана Басакова, руководитель группы по учету затрат литейного производства главной бухгалтерии, работает на заводе уже 26 лет. В 1998 году она окончила институт и пришла на ЧТЗ бухгалтером на прессово-сварочное производство. Другие места даже не рассматривала, потому что ЧТЗ, можно сказать, родной для нее завод: тут работали ее папа, дяди, дедушка, бабушка и даже прабабушка.

Светлана Басакова — папина дочка. Где бы ни был Иванов Николай Григорьевич, она всегда была с ним. Завод — не исключение. Конечно, на производство девочку не пускали, но каждый вечер она ждала папу у восточной проходной и внимательно осматривала здания за забором.

«Через калитку я видела длинный-предлинный коридор. И мне всегда было интересно: куда он ведет? Тогда, в далеком детстве, это была тайна, которая будоражила мое воображение»,— признается Светлана Басакова.

Николай Иванов проработал на ЧТЗ 50 лет. Пришел в 1965 году в тарный цех, затем перешел в прессово-сварочный. От слесаря-ремонтника дослужился до начальника участка цеха. Закончил он свою заводскую биографию термистом в 2015 году. Имеет не одну награду, в том числе медаль «За трудовую доблесть».

На этом же заводе работали брат-близнец Николая Иванова Дмитрий и их старший брат Юрий Кауров. Дмитрий занимался ремонтом оборудования в агрегатном цехе тракторного производства, а также был заместителем начальника цеха. С братом Николаем они были насколько похожи, что нередко их путали даже те, кто с ними работал долгие годы. Юрий Кауров работал в литейке и многим запомнился как трудолюбивый и видный мужчина.

В тарном цехе, где начинал работать Николай Григорьевич, много лет проработали его родители — Григорий Артемьевич и Александра Алексеевна Ивановы. А мама Александры Алексеевны — Прасковья Мазунина приехала в Челябинск в 1932 году с Украины и не только работала на заводе, но и принимала участие в его строительстве.

«Общий трудовой стаж династии Мазуниных-Ивановых-Басаковых на ЧТЗ составляет 270 лет!»— уточнила Светлана Басакова.

Но продолжат ли эту трудовую династию дети Светланы — большой вопрос: ее старшая дочь Евгения — спортсменка. А сыну пока только 11 лет, и он мечтает стать блогером. Но и инженерия его интересует.

«А там, где инженер, там и завод, правильно? Надо его подталкивать в эту сторону»,— смеется Светлана Басакова.

Династия Овчинниковых

Лилия Овчинникова с детства мечтала работать на ЧТЗ, ведь там трудились ее родители, бабушка с дедушкой и другие родственники. Общий стаж работы — 235 лет, и это не предел: сейчас Лилия трудится фрезеровщиком и менять место работы не собирается.





Кстати, родители Лилии познакомились на заводе. Вскоре сыграли свадьбу и родили двоих детей. Отец женщины часто благодарит ЧТЗ за знакомство с супругой и создание крепкой и дружной семьи.

Многие заводчане из династии Овчинниковых имеют различные награды, звания и грамоты за свою плодотворную работу на ЧТЗ.

Династия Власовых-Филипповых

Евгения Филиппова, начальник бюро входного контроля УТК и СМК, работает на ЧТЗ уже более 20 лет. На завод она пошла также вслед за родителями, а те — за своими родителями. Дедушка Евгении Дмитрий Власов устроился на ЧТЗ слесарем вскоре после того, как завод запустили. Работал усердно и ревностно, даже несмотря на травму и инвалидность. На заслуженный отдых ушел только в 80 лет, и то лишь по настоянию родственников.

Более 30 лет на ЧТЗ проработала мама Евгении — Любовь Дмитриевна. Там же трудились ее братья — Юрий и Геннадий. Сестра Евгении, ее супруг и даже его родители — все они так или иначе связаны с заводом. Общий стаж работы династии — более 230 лет.

Южный Урал во все времена был опорным краем державы. В годы Великой Отечественной войны южноуральцы самоотверженно трудились, создавая танки и другую технику и приближая Победу. Сейчас сотрудники предприятий продолжают трудовые традиции своих предков.